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    • Yaşam
    • 11.12.2020 22:53
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    • 11.12.2020 22:53
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    Hurda gibi durduğuna bakmayın! 1996 model 'yı gören dönüp bir daha bakıyor

    1996 model bu 'yı görenler hayrete düşüyor... 'ta modifiye araç tutkunu 'in (34), 1996 model Toyota Corolla'sını görenler şaşırıp kalıyor. Boyasız ve paslanmış gibi görünen Corolla'nın piyasa değeri ise dudak uçuklattı. Özen, modifiyeli Toyota Corolla'sına gösterilen yoğun ilgiden utandığı için birkaç gün binemediğini belirtti. İşte görenleri dönüp bir daha baktığı o Toyota Corolla...



    Tokat'ta acentecilik yapan 34 yaşındaki Sadullah Özen, 1996 model Toyota Corolla satın aldı. Eskimiş ve paslanmış, boyasız bir görüntüye sahip gibi görünen modifiye Corolla dikkat çekti.

    Sıra dışı modifiyesi ile otomobil kentte yoğun ilgi gördü.



    70 BİN LİRA PİYASASI VAR
    Modifiye araç tutkusu olduğunu belirten Özen, "Bu arabayı Çanakkale'den aldım. Genel olarak modifiyeyi seviyorum, tutkusu olan bir insanım. İlgi çekmeyi seviyorum. Ben de bu arabayı oradan aldım. Biraz maliyetli oldu ama bence değer. Baya ilgi çekiyor. Geçenlerde içinde otururken 3 kişi geldi, bu araca ne olmuş diye inceliyorlardı. Hatta, 'Aracına boyasız biniyor' gibi söylemlerde bulundular. caddeye çıktığım zaman ilgi çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. Şu anda bu aracın 65 ile 70 bin lira gibi bir piyasası var. Orijinali ise 40 ile 45 bin lira civarında" dedi.



    COROLLA'YA YOĞUN İLGİ
    Özen, gösterilen ilgi yoğun olunca utandığı için aracına birkaç gün binemediğini belirterek, "Aracı getirdim, ilk 3-4 gün binmedim. Evin önünde durdu. Sigortasını, muayenesini yaptırdık. Aracın rengi zaten ruhsata işli. Kahverengi gri olarak geçiyor. Aracıma binmekten çekindim. Böyle bir araca binmek, büyük şehirlerde dikkat çekmiyor ama küçük şehirlerde genel olarak dikkat çekiyor. Başka bir aracım daha var. Buna her zaman binmiyorum. Büyük bir ilgi var, ondan dolayı ben de rahatsız oluyorum. Ama genç arkadaşlara tavsiye ederim. Dikkat çekmek isteyen arkadaşlara tavsiyede bulunuyorum. Araca binerken, çekinerek biniyorum. Ön güneşliğini indiriyorum gözükmemek için. Caddede o şekilde tur artıyorum" diye konuştu.
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