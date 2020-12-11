AYNI İFTİRAYI DAHA ÖNCE DE ATTILAR



Olay yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde 5 adet boş kovan bulurken, olayla ilgili 1 şüpheliyi tespit etti. Cüneyt E. (40) isimli şüphelinin peşine düşen Cinayet Büro ekipleri kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Cüneyt E. özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hastane çıkışı gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna, "Benimle kesinlikle bir alakası yok ama iftira atıyorlar. Daha önce de aynı iftiraları attılar. Adalete güveniyorum. Mutlaka aydınlık olacaktır" diye konuştu.