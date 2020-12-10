



Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının ayaktaki kontrol derken, itfaiye ekipleri de devrilen ambulansta inceleme yaptı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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