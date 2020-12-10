SON DAKİKA: Depremzedeye büyük ayıp: Yıkılan evinde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler





Anneanne Fatma Ateş, İzmir depreminde torunuyla birlikte hayatını kaybetmişti.





"GÜZEL İNSANLAR DA VAR"

Öte yandan acılı anneye destek olmak isteyen çok sayıda kişi Yağmur Gürman'ı mesaj yağmuruna tuttu.











İzmir'de yaşayan Ümran E. isimli doktor, genç kadına sosyal medyadan ulaşıp borcu ödemek istediğini söyledi. "Borcu düşünmeyin. Ben halledeceğim. Beni bir anne olarak kabul edin. Ben anneyim" dedi. Yağmur Gürman, "Bu hayatta çok güzel insanlar da var. Allah Ümran hanımdan razı olsun. Böyle zor durumdayken bana destek oldu" şeklinde konuştu.





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