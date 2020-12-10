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    • Yaşam
    • 10.12.2020 11:16
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    • 10.12.2020 11:22
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    Mekke'yi sürüleri bastı

    'da Kabe'nin de bulunduğu Mekke'yi sürüleri bastı. Binlerce çekirge kentte her yeri istila etti. ürünleri için de zararlı oldukları bilinen çekirgeler yeşillikleri de tahrip etti.

    Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı.

    Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi.

    ÖNLEM İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

    Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

    GEÇEN YIL İLK DEFA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMIŞTI
    Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı.

    Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.
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