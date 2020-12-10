



Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Özoğul, bir iş için Karaman'dan geldiklerini belirterek, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni. Dört tane saçma var bacağımda'' dedi. Gözaltına alına Hasan Ö. polis aracına binmeden önce yanındaki annesine sarılıp, vedalaştı. Soruşturma sürüyor.