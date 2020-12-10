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    • Yaşam
    • 10.12.2020 12:16
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    • 10.12.2020 12:16
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    'da 'lere zarar veren şüpheli yakalanarak hastaneye sevk edildi

    Son dakika haberine göre İstanbul 'da ların cihazlarına zarar veren şüpheli yakalandı. Daha önce de Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü belirlenen kişi, yeniden hastaneye sevk edildi. O.K'nın sabıka kaydının olmadığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.

    ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

    Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki ATM cihazlarına zarar verildiği ihbarını alan polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin O.K. olduğu tespit edildi.

    Yakalanan O.K'nin geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü ve burada tedavi edildiği belirlendi.

    İki özel bankanın güvenlik yetkililerinin, ATM'lere zarar verildiğini belirterek şikayetçi olduğu O.K, tedavisi için yeniden aynı hastaneye sevk edildi.

    Hastaneye kaldırılan O.K'nın sabıka kaydının olmadığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.

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