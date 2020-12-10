Yakalanan O.K'nin geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü ve burada tedavi edildiği belirlendi.