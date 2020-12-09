Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.12.2020 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2020 16:42
    ABONE OL

    ’de dev operasyon! 49 adet sikke ele geçirildi

    ’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

    Osmaniye’de dev operasyon! 49 adet sikke ele geçirildi
    'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi.
    Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.Ö. isimli şahısta tarihi eser olduğu yönünde bilgi aldı. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan şüpheli B.Ö düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi.
    Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Osmaniye’de dev operasyon! 49 adet sikke ele geçirildi