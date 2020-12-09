



"MOTOSİKLETLERE AŞIK BİR İNSANDI"

Osman Gürsoy'un yeğeni Hayati Akyol, "Yıllarca İngiltere'de çalışmıştı. Motor meraklısıydı. Motosikletiyle dünya turu yaptı. 1-2 aydır hastaydı. Aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde yaşayan, motosikletlere aşık bir insandı. Uzun süredir rahatsızlıkları vardı. Bir anda oldu" dedi.