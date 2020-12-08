Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonu! 1 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan arama, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, tabanca gövdesi, 97 tabanca namlusu, 8 tabanca namlusu parçası, 36 tabanca sürgüsü, tüfek dürbünü, 286 tabanca fişeği, 42 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişek yatağı kalıbı, 91 tabanca yayı, 4 nişangah, 1 dipçik, tabanca yapımında kullanılan metal parçalar ile 36 litre kaçak içki ele geçirildi.