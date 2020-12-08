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    • 08.12.2020 17:00
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    • 08.12.2020 17:00
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    'de silah kaçakçılığı operasyonu! 1 kişi yakalandı

    'de Kaçakçılık ve ile ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

    Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonu! 1 kişi yakalandı

    Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve ile ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.Ö'yü gözaltına aldı.

    Şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan arama, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, tabanca gövdesi, 97 tabanca namlusu, 8 tabanca namlusu parçası, 36 tabanca sürgüsü, tüfek dürbünü, 286 tabanca fişeği, 42 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişek yatağı kalıbı, 91 tabanca yayı, 4 nişangah, 1 dipçik, tabanca yapımında kullanılan metal parçalar ile 36 litre kaçak içki ele geçirildi.

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