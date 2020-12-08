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    • Yaşam
    • 08.12.2020 14:29
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    • 08.12.2020 14:29
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    'da üzerine yatak yorgan devrilen bebek

    Çay ilçesi Çayıryazı köyünde yaşayan E.A bebeği M.A'yı uyutup avludaki işler için dışarı çıktı. Bir süre sonra eve giren anne bebeği üzerine yatak yorganın devrildiğini gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bebeğin ğini tespit etti.

    AA
    Yatak yorgan minik bebeğin sonu oldu

    Çayıryazı köyünde yaşayan E.A, evinin oturma odasında bebeği M.A'yı sabah uyuttuktan sonra avludaki işleri yapmak için dışarı çıktı.

    ÜZERİNE YATAK YORGAN DEVRİLDİ
    Bir süre sonra odaya giden anne E.A, bebeğin üzerine yatak yorganın devrildiğini gördü.

    M.A'nın nefes almadığını fark eden E.A, durumu önce akrabalarına, ardından 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bebeğin ğini belirledi.

    Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

    Bebek M.A'nın cesedi, önce Çay morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi Kurumuna götürüldü.

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