YÖK’ten ödül

2020 yılı ödülleri için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 116 üniversiteden toplam 841 adet olmak üzere rekor sayıda yapılan başvuruların değerlendirilerek, ödülleri almaya hak kazananların açıkladığı "2020 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımlarıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerde, engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek, engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" temalarıyla başlattığı çalışmalar ve 2018'den bu yana her yıl verdiği "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Bayburt Üniversitesi de engellilere yönelik yaptığı önemli çalışmalara istinaden '2020 Yılı Mekânda Erişebilirlik Ödülleri' kategorisinde 'Turuncu Bayrak' ile ödüle layık görüldü.

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