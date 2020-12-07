Bayburt'un başlıca gelir kaynakları arasında yer alan ve yörenin özellikli bitki florası, doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak rengi, kokusu, kıvamı ve tadı ile önemli bir üne sahip olan 'Bayburt Balı', Bayburt Üniversitesinin girişimi ile coğrafi işaret kapsamında tescillendi.

'TANITIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "Bayburt Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanda 'Bayburt Balı'nın geliştirilmesi ve tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz." dedi. Bayburt yaylalarının, iklim ve bitki örtüsünün arıcılık ve bal üretimi için oldukça elverişli olduğunu ve bu durumun da 'Bayburt Balı'nın ayırt edici özellikleri olan renk, tat, koku, kıvam ve kimyasal özelliklerine olumlu etkide bulunduğunu belirten Rektör Coşkun; Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen modern uygulamalarla da bu özelliklerin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

'BAYBURT'A HAYIRLI OLSUN'

Üniversite bünyesinde arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili birçok proje, panel, kurs ve akademik faaliyetler düzenlenerek daha sağlıklı, doğal, yüksek üretimde arı ürünlerinin elde edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını dile getiren Coşkun; yöre halkının yüksek kazanç elde etmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun; 'Bayburt Balı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'nin Bayburt'a ve Bayburt Ünivetsitesine hayırlı olmasını diledi.