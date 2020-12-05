"GÖLBAŞI'NIN ARDINDAN KEÇİÖREN'DE DE BAŞLADI"

Koç, "Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, Keçiören'de de başladı." dedi.