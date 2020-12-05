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    • 05.12.2020 11:13
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    • 05.12.2020 11:19
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    65 yaş üstü vatandaşların adresine teslim e-Devlet şifresi uygulaması tüm 'ye yayılacak

    Başkanı , e-Devlet'e yönelik 65 yaş üstü vatandaşlar için 'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılan "" hizmetinin Keçiören'de de uygulamaya konulduğunu ve pilot çalışmaların ardından tüm 'de kullanıma sunulacağını bildirdi.

    AA
    65 yaş üstünü ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'ye yayılacak

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

    PROJE KORONAVİRÜSE KARŞI GELİŞTİRİLDİ
    65 yaş üstü vatandaşların artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabileceklerini belirten Koç, projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini bildirdi.

    "GÖLBAŞI'NIN ARDINDAN KEÇİÖREN'DE DE BAŞLADI"
    Koç, "Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, Keçiören'de de başladı." dedi.

    "PİLOT ÇALIŞMADAN SONRA TÜM TÜRKİYE'DE BAŞVRUYA AÇILACAK"
    Daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üstü vatandaşların www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini anlatan Koç,

    "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." diye konuştu.

    Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirileceğini kaydetti.
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