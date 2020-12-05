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    • Yaşam
    • 05.12.2020 Gazete
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    paylaştı: Ceza yeme ye

    , vatandaşları ceza ve suçlardan caydırmak için sosyal medyadan oldukça ilginç bir paylaşım yaptı. Sürücülere ceza yerine yeme önerisinde bulunup hamsi fotoğrafı paylaştı.

    Ceza yeme hamsi ye

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları ceza ve suçlardan caydırmak için sosyal medyadan oldukça ilginç bir paylaşım yaptı. Sürücülere ceza yerine yeme önerisinde bulunup hamsi fotoğrafı paylaştı. Söz konusu fotoğrafın altına şu notu yazdı: En küçük trafik cezası 108 TL. Kurallara uyduğumuzda 2 kilo hamsi, soğan limon, yanında helva. Bir de Vakfıkebir ekmeği. CEZA YEME, HAMSI YE.

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