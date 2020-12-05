Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.12.2020 17:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2020 17:46
    ABONE OL

    Tarihi geçmiş gıda satıp vatandaşın sağlığıyla oynuyorlardı... 'de 6 işletmeye 16 bin 686 lira ceza

    ve Orman Müdürlüğünce son tüketim tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin 686 lira ceza uygulandı. Denetimin ardından uygunsuz ürünler imha edildi.



    Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekipler, fırın, unlu mamul, tatlı üretim yerleri, market, bakkal, manav ve kasaplarda, işletme ile personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirdi.



    UYGUNSUZ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ
    Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış ve 2 toplu tüketim yerine, son tüketim tarihi geçmiş gıdaları piyasaya arz ettikleri gerekçesiyle 2 bin 781'er lira ceza kesildi.

    Denetimin ardından uygunsuz ürünler imha edildi.



    Öte yandan, tüketiciler, "Alo 174 Gıda" ve "05011740174" numaralı WhatsApp ihbar hatlarından sağlıksız gıdalarla ilgili ihbarda bulunabilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Tarihi geçmiş gıda satıp vatandaşın sağlığıyla oynuyorlardı... Kayseri'de 6 işletmeye 16 bin 686 lira ceza