Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekipler, fırın, unlu mamul, tatlı üretim yerleri, market, bakkal, manav ve kasaplarda, işletme ile personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirdi.
UYGUNSUZ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ
Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış ve 2 toplu tüketim yerine, son tüketim tarihi geçmiş gıdaları piyasaya arz ettikleri gerekçesiyle 2 bin 781'er lira ceza kesildi.
Denetimin ardından uygunsuz ürünler imha edildi.