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    • Yaşam
    • 05.12.2020 Gazete
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    Ispanak kökü çorbası

    Ispanak köklerinin çamurları iyice temizlenene kadar akan suyun altında yıkayıp süzgece alın. Doğrayın ve kapaklı bir kaba koyun. Soğanı doğrayıp pembeleşene kadar zeytinyağında soteleyin. Ispanak köklerini ilave edip bir-iki kez karıştırın. Sıcak su ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişmeye bırakın. Ispanak kökü çorbası tarifinin detayları.

    Ispanak kökü çorbası

    Ispanak köklerinin çamurları iyice temizlenene kadar akan suyun altında yıkayıp süzgece alın. Doğrayın ve kapaklı bir kaba koyun. Soğanı doğrayıp pembeleşene kadar zeytinyağında soteleyin. Ispanak köklerini ilave edip bir-iki kez karıştırın. Sıcak su ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişmeye bırakın. Terbiye için un, yumurta sarısı, yoğurt ve dövülmüş sarımsağı bir kapta çırpın. Çorbanın suyundan 1 çorba kepçesi dolusu alıp unlu karışıma ilave edin ve iyice çırpın. Daha sonra sürekli karıştırarak yeniden ocaktaki çorbaya dökün. Ağır ateşte sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Pul biber ekleyip bir-iki çevirdikten sonra ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip ıspanak sapı serpiştirerek servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    500 gram ıspanağın kök kısımları
    1 adet küçük boy soğan
    2 zeytinyağı
    5 su bardağı sıcak su

    TERBİYESİ İÇİN
    1 yemek kaşığı un
    1 adet yumurta sarısı
    2 yemek kaşığı yoğurt
    1 diş sarımsak

    ÜZERİ İÇİN
    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 yemek kaşığı pul biber
    3-4 adet kıyılmış ıspanak sapı

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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