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    • Yaşam
    • 04.12.2020 10:33
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    • 04.12.2020 10:33
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    SON DAKİKA: 'da soygun: Maskeli ve silahlı iki kişi 'den 8 bin liralık soygun yaptı

    Son dakika haberine göre, 'da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncu şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştı. Kaçan iki soyguncuyu arama çalışması devam ediyor.

    İHA
    Her yerde aranıyorlar! Paraları alıp kaçtılar
    'da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncu şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştı.

    Olay, sabah saat 09.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Çocuk Parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi.



    Edinilen bilgiye göre maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek veznedara silah doğrultup kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin lirayı alan iki kişi daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.




    ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Kaçan iki soyguncuyu arama çalışması devam ediyor.


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