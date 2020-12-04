



Yolcunun valizleri yine x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bu yolcunun valizinde de 4 tane içki şişesi olduğu tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerin bu şişelere tepki vermesi sonucu şişelerdeki sıvından numune alınarak yapılan analizde kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı. Bu operasyonda da 9 kilogram ağırlığında 7,8 milyon değerinde kokain ele geçirildi.



13,8 MİLYON LİRA DEĞERİNDE TOPLAM 17 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Havalimanında Türkiye'de ve dünyada diğer kolluk birimlerince nadir gerçekleştirilen operasyonlardan ikisine imza atan Gümrük Muhafaza ekiplerince toplam 17 kilogram ağırlığında,13,8 milyon lira değerinde sıvı kokain çözeltisi ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen zanlılar ise gözaltına alındı.

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