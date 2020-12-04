Çocuklara evet diyemem

2 oğlum ve mutlu bir evliliğim var. 6 odalı bir villada yaşıyoruz. Çocuklarımın biri 21 diğeri 23 yaşında. İkisi de evden ayrılıp başka bir evde yaşamak istediklerini söylediler. Maddi yönden bunu karşılayabiliriz ama manevi yönden çökerim. Ne yapmalıyım? Çocukların yaşı itibariyle böyle bir talepte bulunmalarını çok görmeye başladık. Ancak maddi özgürlüklerini kazanmamış çocukların daha özgür olmak için böyle taleplerine olumlu yaklaşılmamasını düşünüyorum. Hayat hep istediklerini onlara vermeyecek. Siz onlara eğitimlerini tamamlamadan böyle bir kararı almalarının doğru olmadığını söyleyeceksiniz. Gerekirse bu konuda prensiplerinizi sonuna kadar zorlayacaksınız. Çünkü günümüz koşullarında yeni bir ev onlar için özgürlük demek. Ancak sorumluluklarını yerine getirebilecekler mi? Büyük bir ihtimalle hayır. O nedenle maddi yönden destek olmayacağınızı bile söylemek zorunda kalsanız da izin vermemeniz doğru.

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MARY G. BARRET / İLİŞKİ TERAPİSTİ