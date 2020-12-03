Kahramanmaraş'ta koronavirüse rağmen bağ evinde müzik eşliğinde parti yapan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Türkoğlu ilçesinde bağ evinde toplanan bir grup, müzik sistemi kurup sanatçı eşliğinde eğlenmeye başladı. Koronavirüs tedbilrlerini ihlal eden gruptakilerden bazıları, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.
CEZAYI YEDİLER
Kayıtları inceleyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiğini belirleyen Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu eğlenceye katılanların kimliklerini tespit etti.