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    • 04.12.2020 00:06
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    'ta e rağmen eve doluşup yapan 14 kişiye ceza yağdı!

    'ta e rağmen bağ evinde müzik eşliğinde yapan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

    Cezayı yediler

    Kahramanmaraş'ta koronavirüse rağmen bağ evinde müzik eşliğinde parti yapan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
    Türkoğlu ilçesinde bağ evinde toplanan bir grup, müzik sistemi kurup sanatçı eşliğinde eğlenmeye başladı. Koronavirüs tedbilrlerini ihlal eden gruptakilerden bazıları, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    CEZAYI YEDİLER
    Kayıtları inceleyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiğini belirleyen Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu eğlenceye katılanların kimliklerini tespit etti.

    Jandarma, bağ evinde bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 44 bin lira ceza kesti.
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    Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta koronavirüse rağmen eve doluşup parti yapan 14 kişiye ceza yağdı!