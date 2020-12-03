SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Türkoğlu ilçesinde bağ evinde toplanan bir grup, müzik sistemi kurup sanatçı eşliğinde eğlenmeye başladı. Koronavirüs tedbilrlerini ihlal eden gruptakilerden bazıları, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.