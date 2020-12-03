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    • Yaşam
    • 03.12.2020 08:46
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    • 03.12.2020 08:46
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    Hem yasağı ihlal etti! Hem de trafiği tehlikeye düşürdü

    'de koronavirüs kısıtlamasını ihlal ederek gece 01.00 sıralarında dışarı çıkan alkollü kişi, araçların 70-80 kilometre hızla seyrettiği yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü.

    Hem yasağı ihlal etti! Hem de trafiği tehlikeye düşürdü

    'in Konak ilçesinde, kısıtlamayı ihlal eden alkollü kişi, araçların 70-80 kilometre hızla seyrettiği yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü. Konak ilçesi Altınyol mevkiinde saat 01.00 sıralarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü kişi, araçların 70-80 kilometre hızla gittiği yola çıktı. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen kısıtlamadan muaf kişiler, bu kişiyi son anda fark etti. Alkolün de etkisiyle bu kişi, yol kenarında bulanan dubaları yola atarak trafiği tehlikeye attı. Vatandaşlar polise ihbarda bulunurken, bu kişi, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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