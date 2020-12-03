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Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! İnanması çok zor ama...

Uzun yıllardır mis kokulu şampuanlarla saçlarımızı yıkamaya alıştık. Ancak günümüzde besin tüketiminde olduğu gibi kozmetikte de organik tüketime bir yönelim mevcut. Şampuanı deterjan olarak gören pek çok insan besin maddelerinden saç temizliği elde ediyor. Biz de sizler için bu yöntemleri derledik.

03.12.2020 08:37 - Son Güncelleme: 03.12.2020 08:37
Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! İnanması çok zor ama...

1-ÇAY
Bu biraz tuhaf gelebilir ancak bir dahaki sefere kendinize güzel bir fincan çay yapmak için su kaynatırsanız saçınız için de bir fincan ayırın.

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Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! İnanması çok zor ama...

Çay, kafein sayesinde vücudunuzda kan akışını hızlandırır, cildin nemlenmesini ve oksijen iletimini sağlar. Tüm bu etkiler doğrudan saç uzamasını sağlar, saç yapısını iyileştirir ve saç dökülmesini önler!

Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! İnanması çok zor ama...

2-KARBONAT
İlk başta bu ipucunu biraz rahatsız edici bulabilirsiniz. Saçınızda karbonatın ne işi var, öyle değil mi? Kabartma tozu aslında doğal bir eksfoliyandır. Bu da saç diplerinizde biriken ölü deri hücrelerini ve kiri temizleyebileceği, fazla yağı azaltabileceği ve kafa derinizin kireç ve kaşıntıdan kurtulmasına yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! İnanması çok zor ama...

1 su bardağı su için 1 yemek kaşığı karbonat kullanın. Şişeye dökün ve toz eriyene kadar çalkalayın. Karışımı ıslak saçınıza sıkın ve köklerinden başlayarak ovalayın.

Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! İnanması çok zor ama...

3-ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin asitli yapısı, genellikle saç dökülmesine neden olan maya oluşumunu önler. Aynı zamanda parlaklığı, gücü ve pürüzsüzlüğü desteklemek için temel mineraller ve vitaminler sağlar, saç renginin korunmasına yardımcı olur ve saçın pH dengesini ayarlar.

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