İstanbul Kartal'da yaşayan Figen Ü, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Genç kadın, geçtiğimiz günlerde 1.5 yaşındaki oğlu Kerem B'ye alkol içirdi. Bununla da yetinmedi. Çocuğunun eline alkol şişesi ve sigara tutuşturup fotoğraflarını çekti. Sonra da bu kareleri sosyal medya hesabına yükledi. Bunu gören baba Burak B. ise savcılığa gitti. Sorumsuz anneyi şikayet etti. Anne hakkında soruşturma açılırken, bebeğin devlet korumasına alındığı öğrenildi. Sadece evlat sahibi olmak için kullanıldığını belirten baba, annenin para kazanmak amacıyla düzenli olarak yumurtalıklarını sattığı da iddia etti.

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