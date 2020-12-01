YAŞINA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR VAR

Şikayetçi olan baba Burak B.'nin şüpheli anne Figen Ü.'nün anneliği konusunda endişe duyduğunun anlatıldığı dilekçede, annenin bebeğini farklı farklı arkadaşlarına bıraktığı, sigara içilen ortama maruz bıraktığı ve bu nedenle anne ile sürekli tartışmak zorunda kaldığı belirtildi. Savcılığa sunulan dilekçede minik bebekte kilo kaybı, ağlama krizleri ve yaşına uygun olmayan tepkiler görüldüğü de kaydedildi. Baba Burak B.'nin bebeğin yanında kaldığı zamanlar, bebekteki söz konusu farklılıkları çocuk gelişim uzmanlarıyla düzeltmeye çalıştığı belirtildi.

ALKOL İÇİRİRKEN FOTOĞRAF ÇEKMİŞLER

Suç duyusuyla birlikte savcılığa sunulan fotoğraflarda, bebeğin içkili ve sigara içilen ortamlara sokulduğu, bebeğe alkol içirildiği ve bebeğin eline sürekli bira şişeleri verildiğinin görüldüğü anlatıldı. Dilekçede, fotoğrafta görülen kişinin anne olan şüphelinin kuzeni olduğu anlaşıldı. Şüpheli anne ve kuzeninin cezalandırılması ve bebeğin babaya verilmediği takdirde devlet korumasına alınması talep edildi.