Tartışma büyümesin

Çiftler arasında tartışmaların olması kadar doğal bir durum yok. Ancak her iki taraf da çok önemli bir noktada hata yapıyor. Tartışmanın büyümeye başladığı anda bu sorunu buzdolabına kaldırmak gerekiyor. Çünkü iki tarafın da adrenali yükseliyor ve söylemek istemeyeceği sözler yankı buluyor. Bu da tartışmanın boyutlarını değiştiriyor. Ana sorun bir anda unutuluyor ve farklı bir tartışmanın içinde iki taraf da zafer kazanmak için kendilerini savaşta görüyor. Sakin tartışmak çok önemli. Her iki taraf da söz almalı, kendisini rahatsız eden konuyu sakin şekilde anlatmalı. Bunu iki taraf da yapmayı başarırsa bir sonuç kendiliğinden gelir. Aksi takdirde iki taraf da sorunların daha da büyüyeceği bir tartışma zemininde kalacak. Ne kadar haklı olursanız olun, karşınızdakini ikna edemiyorsanız tartışmayı bir süre dondurun. Sakinleşince tekrar fikirlerinizi belirtin. Bu zor olmasa gerek.

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İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET