



"OLAY TAVŞAN ETİNİN HARAM OLUP OLMADIĞINDAN BAŞLADI"

Videodaki gençlerden Murat Seyit Kağnıcıoğlu, olayın tavşan etinin haram olup olmadığı tartışmasından başladığını söyledi. Dünya'nın ekseni konusunu da tartıştıklarını anlatan Kağnıcıoğlu, "Dünya nasıl bir yer, gezegenler nasıl gibi konulardan konu gelişti. Biz de mutlu olduk aslında böyle bir sohbet yaptığımız için. O günkü videodaki halimizle aramızda dağlar gibi farklar var. Çünkü o zaman biz bazı şeyleri bilmediğimizin farkına vardık. Hiçbir şey bilmiyormuşuz biz" dedi.