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    • 02.12.2020 10:04
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    • 02.12.2020 10:04
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    Son dakika: Aile boyu zehir tacirliği: Anne ile oğlu ticaretinden gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Adana’da anne S.T. (47) ile oğlu İ.T.’nin (25) bonzai sattığı bilgisine ulaşan polis, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 16 gram bonzai ve onu çoğaltmak için kullandıkları öne sürülen 190 gram kına ele geçirildi. Anne S.T. ile oğlu İ.T. gözaltına alındı.

    DHA
    Aile boyu zehir tacirliği! Gözaltına alındılar

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, Seyhan ilçesinde bir evde anne ve oğlunun bonzai sattığı bilgisine ulaştı. Aldıkları istihbarat üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramada, 16 gram bonzai, 190 gram kına ele geçirildi.


    SERBEST BIRAKILDILAR
    Şüphelilerin, sattığı bonzaiyi çoğaltmak için aynı renkteki kına ile karıştırdığı ve bu şekilde sattığı öğrenildi. Polis, anne S.T. ile oğlu İ.T.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, bonzai sattıklarını kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi, anne S.T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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