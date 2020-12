Covid-19 servisi hemşiresinden herkese ders olacak sözler! Her gün kendine o soruyu soruyor

'PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIK'

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Covid-19 servisi hemşiresi Esra Akyol, her gün koronavirüs kapma endişesiyle çalıştıklarını söyledi. Hasta odalarına girerken kat kat giyinerek koronavirüsten kendilerini korumaya ve hastaları da tedavi etmeye gayret ettiklerini anlatan Akyol, "Mart ayından bu yana Covid-19 servisinde çalışıyorum. Herkes için zor bir süreç. Hem koronavirüsle savaşmaya hem de korunmaya çalışıyoruz. Birilerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Biraz zor ilerliyor. Serviste hasta odalarımıza girmeden önce önlük, bone, 2 maske, eldiven, siper maske kullanıyoruz. Bu kıyafetlerin içinde çalışmak gerçekten çok zor oluyor. Psikolojik olarak yıprandık aslında. Hastaneden çıktıktan sonra evimize, ailemizin yanına gidiyoruz. Evli olan arkadaşlarımız en çok çocuklarına bulaştırmaktan endişe ediyor. Bazı arkadaşlarımız çocuklarını kendilerinden uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Özellikle genç ya da yaşlı diye ayıramıyorum" dedi.



'VİRÜS KAPTIK MI?' ENDİŞESİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Serviste her yaş grubundan hasta gördüğünü ve genç/yaşlı ayrımı yapmanın yanlış olduğunu ifade eden hemşire Akyol, "Eve gittiğimizde de komple bir temizlik sağladıktan sonra kendime özel hazırladığım odada kalıyorum. Olabildiğince annem ve babamdan uzak kalıyorum. Her gün de 'acaba koronavirüs kaptım mı?' sorusunu kendime sürekli soruyorum. Dışarı tedbirleri uymayanları gördüğümde hem kızıyorum hem çok üzülüyorum. Farklı duygu durumları yaşıyorum. Herkesin ihtiyaçları var dışarı çıkıyor ama bu biraz keyfe döndüğü zaman bizim işimiz daha da zorlaşıyor. Çünkü hastanelerin doluluk oranları da artmaya başladı. Sayılarımız artmaya başladı. En acı noktası koronavirüse yakalanan çok arkadaşımız var. Bir arkadaşımın bugün testi pozitif çıktığını öğrendim ve çok üzüldüm. İnsanlardan ricamız, olabildiğince maskelerini takmaları ve evde kalmaları" diye konuştu.