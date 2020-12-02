Hayatlarını paraladılar

Olay, 25 Kasım'da Adana'nın Seyhan İlçesi'nde yaşandı. Benan Z. isimli kadın, sokakta yürümeye başladı. Bu sırada motosikletli iki kişi yanına yaklaşıp çantasını çaldı. Kapkaççılar hızla olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın ise motosikletin peşinden koştu ancak zanlıları yakalayamadı. Olaydan sonra da polisin kapısını çaldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Mizar Aksel (20) ve Hacı Aksa (21) olduğunu saptadı. Hırsızlar, dün tutuklandı. Öte yandan çantadan ise sadece 1 lira 75 kuruş çıktığı anlaşıldı.

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