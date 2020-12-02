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    • Yaşam
    • 02.12.2020 Gazete
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    Hayatlarını paraladılar

    ’da iki çının çaldığı çantadan 1 lira 75 kuruş çıktı. Hukukçular, zanlıların 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklarını vurguladı.

    Hayatlarını paraladılar

    Olay, 25 Kasım'da Adana'nın Seyhan İlçesi'nde yaşandı. Benan Z. isimli kadın, sokakta yürümeye başladı. Bu sırada motosikletli iki kişi yanına yaklaşıp çantasını çaldı. Kapkaççılar hızla olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın ise motosikletin peşinden koştu ancak zanlıları yakalayamadı. Olaydan sonra da polisin kapısını çaldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Mizar Aksel (20) ve Hacı Aksa (21) olduğunu saptadı. Hırsızlar, dün tutuklandı. Öte yandan çantadan ise sadece 1 lira 75 kuruş çıktığı anlaşıldı.

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