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    • 02.12.2020 07:08
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    | Meteorolojiden o illere kar ve sağanak uyarısı | 2 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, 'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile , , , , Zonguldak, , , , çevreleri, 'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, ve 'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 2 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    O illere kar ve sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu,doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .

    BURSA °C, 10°C
    Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 9°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 12°C
    Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AYDIN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 15°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı


    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 20°C
    Çok bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı

    HATAY °C, 15°C
    Çok bulutlu

    ISPARTA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu


    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

    ESKİŞEHİR °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    KAYSERİ °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 10°C
    Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 12°C
    Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı


    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BİNGÖL 4°C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    ERZURUM -3°C, 5°C
    Parçalı bulutlu

    KARS -4°C, 5°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 1°C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

    GAZİANTEP °C, 11°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 14°C
    Çok bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 16°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı


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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kar ve sağanak uyarısı | 2 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?