



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı





