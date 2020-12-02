Bulgurlu pancar yaprağı sarması

Pancar yapraklarını yıkayıp süzdükten sonra kaynar suda birkaç dakika kadar haşlayın. İç harcı için bulguru, ince doğranmış soğanı, kıyılmış yeşillikleri, rendelenmiş domatesi, tuzu, baharatı ve zeytinyağını iyice karıştırın. Pancar yapraklarından bir tanesinin kenarına iç malzemeden koyup rulo şeklinde sarın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Tencerenin tabanına yerleştirmek için halka şeklinde doğranmış soğanları sarmayı pişireceğiniz tencerenin dibine yayın. Sarmaları yatay biçimde tencerenin içine yerleştirin. En son üzerini örtecek kadar su ilave edin. Sarmaların üzerini sarma taşı ile veya ısıya dayanıklı düz bir tabakla kapatın. Önce yüksek ısıda birkaç taşım pişirin. Sonra tencerenin kapağını kapatın ve ocağı iyice kısın. 20-25 dakika bu şekilde pişirin. İndirmeye 5 dakika kala limon suyu ile zeytinyağını ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

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4 KİŞİLİK

20 adet pancar yaprağı

İÇ HARCI İÇİN

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet soğan

4-5 dal maydanoz

4-5 dal nane

1 adet domates

1-2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

LEZZET İÇİN

2 adet soğan

Yeteri kadar su

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

ZAMANSIZ LEZZETLER / EMİNE TUNADAN