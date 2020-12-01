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    • 01.12.2020 11:38
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    • 01.12.2020 11:38
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    : Sivas'ta korkunç ! Buzlanan yolda 11 araç şarampole düştü

    haberine göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde yağış sonrası oluşan yolda 11 araç yol dışına çıktı. larda 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.

    Korku dolu anlar! Buzlanan yolda ölümle dans

    Sivas- Erzincan kara yolu Hanköy mevkisinde sabah saatlerinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanan yolda, sürücülerinin kontrolünden çıkan 11 araç şarampole savruldu. Bazı araçlar ise birbirine çarptı. Kazalarda araçlardan 8'i hasar gördü.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve araçlarda sıkışma ihtimaline karşın İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) sevk edildi.



    Yaralanan 1 kişi, ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



    Kaza sonrası Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.

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