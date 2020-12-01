Sivas- Erzincan kara yolu Hanköy mevkisinde sabah saatlerinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanan yolda, sürücülerinin kontrolünden çıkan 11 araç şarampole savruldu. Bazı araçlar ise birbirine çarptı. Kazalarda araçlardan 8'i hasar gördü.