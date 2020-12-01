SON DAKİKA: Keşif sırasında ortalığı kan gölüne çevirdiler! Saldırının şifresi ortaya çıktı: Sabri su





Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık, adam öldürmeye teşebbüs etmek', 'silahla yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından iddianame hazırladı. İddianamede Sabri Günbegi'nin müebbet, babası Halil ve iki kardeşinin ise 3 ile 8 yıl arasında değişen oranlarda hapsi istendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede ise olayın detayına yer verildi.



SALDIRININ ŞİFRESİ: SABRİ SU

İddianamede, mera alanının işgal ve gasbedildiği iddiasıyla Celal Günbegi'nin keşif ekibiyle birlikte jandarma eşliğinde araziye gittiği belirtildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi için arazideki eve yönelmesiyle Halil Günbegi'nin oğluna hitaben 'Sabri su' diye bağırmasıyla balkona çıkan Sabri Günbegi'nin şikayetçi Celal Günbegi'ni hedef alarak ateş açtığı, saldırıda Celal Günbegi ile bir jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.