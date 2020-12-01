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    • 01.12.2020 13:12
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    • 01.12.2020 13:14
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    İstanbul 'ta 884 adet sahte ı ele geçirildi

    'ta ucuza satma vaadiyle bir kişiyi 12 bin 500 dolar dolandıran şahıslara yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda uyruklu 14 şüpheli gözaltına alınırken, 884 adet sahte Suriye altını ele geçirildi.

    İHA
    DHA
    Sahte Suriye altınları ele geçirildi! Tabii ki Suriye'de değil

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Altın Dolandırıcılığı" konusu ile ilgili 24 Kasım Salı günü Oktay T. isimli şahsın ucuza altın satın alma vaadiyle İstiklal Mahallesi'nde 12 bin 500 dolar dolandırıldığı yönünde ihbar aldı.

    884 ADET SAHTE SURİYE ALTINI
    İhbarı değerlendiren ekipler, 27 Kasım Cuma günü 3 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Suriye uyruklu 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda; 884 adet sahte Suriye altını ele geçirildi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI
    Yakalanan şüphelilerden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

    4 şahıs ise 28 Kasım Cumartesi günü "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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