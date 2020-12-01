Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Altın Dolandırıcılığı" konusu ile ilgili 24 Kasım Salı günü Oktay T. isimli şahsın ucuza altın satın alma vaadiyle İstiklal Mahallesi'nde 12 bin 500 dolar dolandırıldığı yönünde ihbar aldı.