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    • 01.12.2020 13:02
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    'da yakalanan kilosu 50 liradan satışa çıkarıldı

    'da Kızılırmak Nehri üzerindeki 'nde 2,5 metre uzunluğunda 108 kilo ağırılığında yakalandı. Dev balık kilosu 50 liradan satışa çıkarıldı.

    DHA
    Dev gibi! Tamamını almak isteyen 5400 lira ödemek zorunda

    Kentte, Kızılırmak Nehri'ndeki Obruk Baraj Gölü'nde ava çıkan balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı.

    TAM 108 KİLO
    Tekne ile açıldıkları gölde attıkları ağı çeken balıkçılar, 2,5 metre boyunda, 108 kilogram ağırlığında yayın balığını yakaladı. Güçlükle tekneye alınan balık, tezgahta satışa çıkarıldı.

    Dev balığı görenler, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti.

    KİLOSU 50 TL'DEN SATIŞA ÇIKARILDI
    Balıkçı Mahmut Karslıoğlu, dev yayın balığının ağlarına takıldığını belirterek, "Karaya çekmek için önce çok uğraştık.

    Gücümüz yetmediği için traktör devreye soktuk. Balığı satışa çıkardık. Çok sayıda müşterimiz sipariş verdi" dedi.
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    Haberler Yaşam Çorum'da yakalanan yayın balığı kilosu 50 liradan satışa çıkarıldı