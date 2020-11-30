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    • Yaşam
    • 30.11.2020 Gazete
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    Yürü be Elif

    Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Elif Kalfa, 17 Kasım 2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdi. Hastanede fizik tedaviye başlayan Elif, erken dönemde başvurması sayesinde yoğun seanslarla oturabilecek duruma geldi. Yürüme cihazlarıyla adım atmaya başladı.

    Yürü be Elif
    Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Elif Kalfa, 17 Kasım 2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdi. Hastanede fizik tedaviye başlayan Elif, erken dönemde başvurması sayesinde yoğun seanslarla oturabilecek duruma geldi. Yürüme cihazlarıyla adım atmaya başladı. Şu an Bursa'da bir şirkette müdür olarak kariyerine devam eden genç kız, bu süreçte asla pes etmediğini söyledi.



    Elif Kalfa, asla umutsuzluğa kapılmadı. Büyük bir azimle yeniden adım attı.

    DİDEM SEYMEN
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