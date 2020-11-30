Yürü be Elif

yaşayan 22 yaşındaki Elif Kalfa, 17 Kasım 2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdi. Hastanede fizik tedaviye başlayan Elif, erken dönemde başvurması sayesinde yoğun seanslarla oturabilecek duruma geldi. Yürüme cihazlarıyla adım atmaya başladı. Şu an Bursa'da bir şirkette müdür olarak kariyerine devam eden genç kız, bu süreçte asla pes etmediğini söyledi.Elif Kalfa, asla umutsuzluğa kapılmadı. Büyük bir azimle yeniden adım attı.