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    • 30.11.2020 12:12
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    SON DAKİKA: 'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

    Son dakika haberine göre, ’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı da, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı.

    DHA
    Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı.



    Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.



    ÖLÜ VE YARALILAR VAR
    Otomobil, karşı şeride geçerek henüz sürücüsü öğrenilemeyen 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.



    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.



    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cansız bedeni de morga gönderildi.

    Kaza nedeniyle karayolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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