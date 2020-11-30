"EN ÇOK SALATALIK VE KARIŞIK TURŞU TERCİH EDİLİYOR"

Bayram Ali Aydoğan, dükkanında 85 çeşit turşu bulunduğunu söyleyerek, "Kısacası yenilebilecek olan her şeyin turşusu var. En çok dikkat çeken turşularımız; kozalak, muz, yumurta ve balık çeşitleri oluyor. Farklı turşular gören müşterilerimiz duruma şaşırıyor. Vatandaşlarımız en çok salatalık ve karışık turşuyu tercih ediyor" dedi.