Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Rize, dik yamaçlı vadileri, doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, yemyeşil yaylaları, coşkun akan dereleri, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri ile çok özel bir turizm beldesi. Rize'ye yolu düşenlerin rotasına eklemesi gereken pek çok güzellik var.
İşte bunlardan bazıları:
Rize'nin dağlık kesiminde; nehirlerle kesilen vadi sistemleri, dik tepeler ve buralardan dökülen şelaleler, Kaçkar dağ silsilesi eteklerinde yaylalar ve yüksek rakımlarda buzul gölleri bulunuyor. Doğu Karadeniz dağ sıraları yüksek zirveleriyle dağcılık sporu için uygun potansiyele sahip. Rize dağları ayrıca doğa yürüyüşü, bitki-hayvan gözlemleme, kar yürüyüşü, heliski gibi birçok alternatif turizm çeşidi için elverişli olanaklar sunuyor.
İyidere, Taşlıdere, Büyükdere, Hemşin, Fırtına ve Çağlayan dereleri turistlerin gözdesi akarsulardan. Bunların bazıları kano ve rafting için de uygun.
Merkeze 16 km uzaklıkta bulunan İyidere ilçesi Sarayköy Plajı, 20 km uzaklıkta Çayeli Aile Plajı, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan plajlar ile kent merkezine bağlı Çiftekavak ve Alipaşa Plajları yaz mevsiminin gözde yerlerinden.
Bitki, hayvan çeşitliliği ve her mevsim kendine has doğal güzellikleri ile Rize vadileri doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılığı, bitkihayvan gözlemleme, kampçılık gibi turistik aktiviteler için uygun olanaklara sahip. Fırtına, Senoz, İyidere, Çat, Taşlıdere, Hemşin ve Melyat Vadileri en bilinenleri.
Rize'de Kaçkar Dağları'nın eteklerinde kalabalıktan uzak kalıp, doğanın eşsiz güzellikleriyle baş başa kalmak için ideal çok sayıda yayla bulunuyor. Handüzü, Çağrankaya, Vaşa, Petran, Demirkapı, Sivrikaya, Anzer, Ovit, Gölyayla ve Pokut bunlardan birkaçı.
POKUT YAYLASI
Çamlıhemşin ilçesinin güneyinde, Fırtına ve Hala derelerinin oluşturduğu vadiler arasında yer alan yayla, orman üst sınırı civarında 2032 metre yükseklikte yer alır. Doğa yürüyüşü yapmak ve dinlenmek için ideal bir ortam sergileyen yayla, zengin biyolojik çeşitliliklerinin yanı sıra emsalsiz bir sivil mimari yapıya sahiptir. Çamlıhemşin ilçesine 15 km mesafede bulunan yayla özgün mimarisiyle ilgi çekici. Sisli manzaraları ve otantik ahşap evleri yaylaya masalsı manzaralar sunuyor. Yaylada pansiyon olarak hizmet veren yayla evlerinde konaklama imkanı bulunuyor.
AĞARAN ŞELALESİ
Rize farklı noktalarında yükseklerden akan şelaleleriyle doğa harikası manzaralar sunar. Bölgede yapacağınız yürüyüşlere huzur verici sesi ve heybetiyle eşlik eden bu şelalelerden Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi mutlaka mola verilmesi gereken duraklardandır.
FIRTINA DERESİ
Kaçkar Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesi ile oluşmuştur. Rize Ardeşen'in yaklaşık 2 km batısında Karadeniz'e dökülen Fırtına Deresi, 57 km uzunluğunda. Çay bahçeleri içerisinden geçen, üzerindeki kemer köprülerle süslü Fırtına Deresi, raftinge elverişli parkurlara sahip. Fırtına Deresi bütün yıl boyunca akarsu sporu için uygun.
İşte bunlardan bazıları:
Rize'nin dağlık kesiminde; nehirlerle kesilen vadi sistemleri, dik tepeler ve buralardan dökülen şelaleler, Kaçkar dağ silsilesi eteklerinde yaylalar ve yüksek rakımlarda buzul gölleri bulunuyor. Doğu Karadeniz dağ sıraları yüksek zirveleriyle dağcılık sporu için uygun potansiyele sahip. Rize dağları ayrıca doğa yürüyüşü, bitki-hayvan gözlemleme, kar yürüyüşü, heliski gibi birçok alternatif turizm çeşidi için elverişli olanaklar sunuyor.
İyidere, Taşlıdere, Büyükdere, Hemşin, Fırtına ve Çağlayan dereleri turistlerin gözdesi akarsulardan. Bunların bazıları kano ve rafting için de uygun.
Merkeze 16 km uzaklıkta bulunan İyidere ilçesi Sarayköy Plajı, 20 km uzaklıkta Çayeli Aile Plajı, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan plajlar ile kent merkezine bağlı Çiftekavak ve Alipaşa Plajları yaz mevsiminin gözde yerlerinden.
Bitki, hayvan çeşitliliği ve her mevsim kendine has doğal güzellikleri ile Rize vadileri doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılığı, bitkihayvan gözlemleme, kampçılık gibi turistik aktiviteler için uygun olanaklara sahip. Fırtına, Senoz, İyidere, Çat, Taşlıdere, Hemşin ve Melyat Vadileri en bilinenleri.
Rize'de Kaçkar Dağları'nın eteklerinde kalabalıktan uzak kalıp, doğanın eşsiz güzellikleriyle baş başa kalmak için ideal çok sayıda yayla bulunuyor. Handüzü, Çağrankaya, Vaşa, Petran, Demirkapı, Sivrikaya, Anzer, Ovit, Gölyayla ve Pokut bunlardan birkaçı.
POKUT YAYLASI
Çamlıhemşin ilçesinin güneyinde, Fırtına ve Hala derelerinin oluşturduğu vadiler arasında yer alan yayla, orman üst sınırı civarında 2032 metre yükseklikte yer alır. Doğa yürüyüşü yapmak ve dinlenmek için ideal bir ortam sergileyen yayla, zengin biyolojik çeşitliliklerinin yanı sıra emsalsiz bir sivil mimari yapıya sahiptir. Çamlıhemşin ilçesine 15 km mesafede bulunan yayla özgün mimarisiyle ilgi çekici. Sisli manzaraları ve otantik ahşap evleri yaylaya masalsı manzaralar sunuyor. Yaylada pansiyon olarak hizmet veren yayla evlerinde konaklama imkanı bulunuyor.
AĞARAN ŞELALESİ
Rize farklı noktalarında yükseklerden akan şelaleleriyle doğa harikası manzaralar sunar. Bölgede yapacağınız yürüyüşlere huzur verici sesi ve heybetiyle eşlik eden bu şelalelerden Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi mutlaka mola verilmesi gereken duraklardandır.
FIRTINA DERESİ
Kaçkar Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesi ile oluşmuştur. Rize Ardeşen'in yaklaşık 2 km batısında Karadeniz'e dökülen Fırtına Deresi, 57 km uzunluğunda. Çay bahçeleri içerisinden geçen, üzerindeki kemer köprülerle süslü Fırtına Deresi, raftinge elverişli parkurlara sahip. Fırtına Deresi bütün yıl boyunca akarsu sporu için uygun.