Pancarlı portakallı enerji topları

Haşlanmış pancarları püre haline gelene kadar mutfak robotunda çekin. Püreyi geniş bir kaba alıp diğer tüm malzemeyi ekleyin. Ele yapışmayan bir karışım elde edince, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin. Daha sonra geniş bir kaba dizin ve derin dondurucuda 15-20 dakika dinlendirin. Sütlü çikolatayı ve bitter çikolatayı ayır ayrı benmari usulü eritin. Pancar toplarını 3 bölüme ayırın. 1 bölümündekilerin üstünü sütlü çikolataya batırın. 1 bölümüne bitter çikolata ile ince çizgiler yapın. Pancarlar buzluktan çıktığı için çikolata hemen donacaktır. Kalanları da yulafa bulayıp, tamamını derin dondurucuda 4-5 dakika beklettikten sonra servis yapın.

ÜZERİ İÇİN

80 gram bitter çikolata

1 paket (80 gram) sütlü çikolata

3-4 yemek kaşığı yulaf

6-8 KİŞİLİK

2 adet orta boy haşlanmış pancar

1.5 su bardağı yulaf

Yarım su bardağı Hindistan cevizi unu

2 yemek kaşığı bal

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 avuç ince kırılmış badem içi

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN