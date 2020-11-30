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    • Yaşam
    • 30.11.2020 Gazete
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    Pancarlı portakallı topları

    Haşlanmış pancarları püre haline gelene kadar mutfak robotunda çekin. Püreyi geniş bir kaba alıp diğer tüm malzemeyi ekleyin. Ele yapışmayan bir karışım elde edince, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin. Daha sonra geniş bir kaba dizin ve derin dondurucuda 15-20 dakika dinlendirin. Pancarlı portakallı topları tarifinin detayları.

    Pancarlı portakallı enerji topları

    Haşlanmış pancarları püre haline gelene kadar mutfak robotunda çekin. Püreyi geniş bir kaba alıp diğer tüm malzemeyi ekleyin. Ele yapışmayan bir karışım elde edince, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin. Daha sonra geniş bir kaba dizin ve derin dondurucuda 15-20 dakika dinlendirin. Sütlü çikolatayı ve bitter çikolatayı ayır ayrı benmari usulü eritin. Pancar toplarını 3 bölüme ayırın. 1 bölümündekilerin üstünü sütlü çikolataya batırın. 1 bölümüne bitter çikolata ile ince çizgiler yapın. Pancarlar buzluktan çıktığı için çikolata hemen donacaktır. Kalanları da yulafa bulayıp, tamamını derin dondurucuda 4-5 dakika beklettikten sonra servis yapın.

    ÜZERİ İÇİN
    80 gram bitter çikolata
    1 paket (80 gram) sütlü çikolata
    3-4 yemek kaşığı yulaf

    6-8 KİŞİLİK
    2 adet orta boy haşlanmış pancar
    1.5 su bardağı yulaf
    Yarım su bardağı cevizi unu
    2 yemek kaşığı bal
    1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
    1 avuç ince kırılmış badem içi

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