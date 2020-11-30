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    • Yaşam
    • 30.11.2020 16:59
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    • 30.11.2020 16:59
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    Aydın'da zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti!

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, iddiaya göre dan sızan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Eve gelen ekipler eve girdiklerinde 47 yaşındaki 'ı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Ercan'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi! 1 ölü

    Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Melisa Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce ayrılan ve yalnız yaşayan 47 yaşındaki 'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Ercan'ın sağlık durumundan şüphelenen yakınları polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

    Eve gelen ekipler eve girdiklerinde Ercan'ı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Ercan'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. dan çıkan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen Ercan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti!