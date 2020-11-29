Sevgilim çok değişti

Değişime ortak ayak uydurmanız gerekiyor. Kesinlikle sen de değiştin. Çünkü yıllar geçtikçe insan değişir. Aksini söyleyenler gerçekte yok denecek kadar azdır. Yediğiniz yemek, dinlediğiniz müzik türü, geçmişte heyecanla yaptığınız birçok aktivitenin artık değiştiğini biliyorsunuz. Bunu kabul etmekte zorlandığınız için sorunlar ortaya çıkıyor. Eşinin sana ilgi göstermemesi bir sorun. Ancak bu durumda sen de biraz suçlusun. Çünkü eşin veya hala onu sevgilin olarak gördüğün kişi sana olan ilgisini belki farklı yollardan gösteriyordur. Bunu anlamadığını düşünüyorum. Elbette haklı da olabilirsin. Eşin gerçekten eskisi kadar sana ilgi göstermiyor da olabilir. Çiftlerin birinde sıkıntılar başladıysa sorun tamamen onda değildir. Her sorunun kaynağı aslında iki taraftır. Çiftler bunu konuşmadan çözmek istediği için sorunlar büyüyor.