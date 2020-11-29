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    • Yaşam
    • 29.11.2020 Gazete
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    Eşi Müslüm tarafından vurulan : etmedim, eşim önce benimle zorla ilişkiye girdi sonra vurdu

    eşinin silahıyla vurulan genç kadın, 40 gün sonra hayatad öndü. Anlattıkları dehşete düşürdü: etmedim, kocam vurdu.

    İntihar etmedim!

    Ankara'da 13 Eylül'de yaşanan olayda 22 yaşındaki hemşire Sevginur Aktaş ile 27 yaşındaki polis memuru Müslüm Aktaş çiftinin evinde silah sesleri yükseldi. Başından vurulan genç kadın hastaneye kaldırılırken, kocası eşinin intihara kalkıştığını iddia etti. Tutuklanan Aktaş, "Beylik tabancam ile yatak odasına gitti. Müdahale ettim ve çıkan arbede sonucunda silah ateş aldı" dedi.

    ZORLA İLİŞKİ!
    Sevginur Aktaş, 40 gün sonra gözlerini açtı. Şunları anlattı:

    "Gün boyu kavga ettik. Zorla ilişkiye girdi. Yakın mesafeden seni vururum diyerek silahı bana doğrulttu. Gitmek istediğim sırada bana ateş etti. İntihar etmedim. Kocam beni vurdu."

    Müslüm Aktaş'ın 50 yıl hapsi isteniyor.

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    Haberler Yaşam Eşi Müslüm tarafından vurulan Sevginur Aktaş: İntihar etmedim, eşim önce benimle zorla ilişkiye girdi sonra vurdu