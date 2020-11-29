Bir tutam tuz | Pratik bilgiler

dibi biraz renk değiştirmeye başladıysa çözümü basit. İçine bir avuç tuz ile sirke koyup çalkalayın, tertemiz olacak.yumurta lekesini çıkarmak için önce soğuk suda bekletin. Bir süre sonra ılık sabunlu suda yıkayın. Farkı göreceksiniz.ceviz lekesini elden çıkarmak için, eller önce bir iki dakika kadar sirkeye batırılmış bir pamukla ovulur. Sonra da soğuk suyla ovulur ve yıkanır.