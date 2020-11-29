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    • Yaşam
    • 29.11.2020 Gazete
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    Bir tutam tuz | Pratik bilgiler

    Sürahinizin dibi biraz renk değiştirmeye başladıysa çözümü basit. İçine bir avuç tuz ile sirke koyup çalkalayın, tertemiz olacak.

    Bir tutam tuz
    Sürahinizin dibi biraz renk değiştirmeye başladıysa çözümü basit. İçine bir avuç tuz ile sirke koyup çalkalayın, tertemiz olacak.

    ÖNCE SOĞUK SU
    Kıyafetinizdeki     yumurta lekesini çıkarmak için önce soğuk suda bekletin. Bir süre sonra ılık sabunlu suda yıkayın. Farkı göreceksiniz.

    ÇARESİ VAR
    Taze ceviz lekesini elden çıkarmak için, eller önce bir iki dakika kadar sirkeye batırılmış bir pamukla ovulur. Sonra da soğuk suyla ovulur ve yıkanır.
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