Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    dost i kurbanı oldu! Dublör bile kullanmışlar

    Kayıp gencin, yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Aracının da dublör kullanılarak satıldığı anlaşıldı.

    Dost cinayeti! Dublör bile kullanmışlar

    Antalya'da 6 gündür kayıp olarak aranan Aykut Çakal'ın (24) cansız bedeni, ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulundu. Talihsiz genci boğarak öldüren yakın arkadaşı M.K.'nin Çakal'ın otomobilini satıp parasını almak için Suriyeli M.J'yi dublör olarak kullanıp, satış işlemi yaptırdığı ortaya çıktı. Yakalanan Suriyelinin itirafı üzerine bulunan oğlunun cenazesini gözyaşları arasında teslim alan Nihat Çakal, "Yılların arkadaşı celladı olmuş oğlumun" diye isyan etti. Emniyet güçleri, katil zanlısının peşine düştü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Aykut Çakal, henüz 24 yaşındaydı. Korkunç bir cinayete kurban gitti.

    Genç adamın ölüm haberini alan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

    M.K. Suriyeli M.J'yi dublör olarak kullandı.

    Katil solda

    Baba Nihat Çakal, katilin yakalanmasını istedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Aykut Çakal dost cinayeti kurbanı oldu! Dublör bile kullanmışlar