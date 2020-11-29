Antalya'da 6 gündür kayıp olarak aranan Aykut Çakal'ın (24) cansız bedeni, ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulundu. Talihsiz genci boğarak öldüren yakın arkadaşı M.K.'nin Çakal'ın otomobilini satıp parasını almak için Suriyeli M.J'yi dublör olarak kullanıp, satış işlemi yaptırdığı ortaya çıktı. Yakalanan Suriyelinin itirafı üzerine bulunan oğlunun cenazesini gözyaşları arasında teslim alan Nihat Çakal, "Yılların arkadaşı celladı olmuş oğlumun" diye isyan etti. Emniyet güçleri, katil zanlısının peşine düştü.

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