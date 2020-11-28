Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.11.2020 13:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2020 13:05
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Ünlü iş adamı 'ün yeğeninin eşi da hayatını kaybetti

    Son dakika: 'un Tekkeköy ilçesinde villada çıkan da ’in patronu ’ün yeğeninin eşi (34) hayatını kaybetti.

    DHA
    Ünlü iş adamının damadı yangında hayatını kaybetti

    Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan villada bilinmeyen nedenle çıktı.

    Alevler villanın yanında bulunan prefabrik konteynere da sıçradı.

    MUSTAFA TERZİ HAYATINI KAYBETTİ
    Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    Konteynere giren sağlık ekipleri villa sahibi Mustafa Terzi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    GALİP ÖZTÜRK'ÜN YEĞENİNİN EŞİ
    Terzi'nin cansız bedeni, otopsi için ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan Mustafa Terzi'nin, Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'ün yeğeninin eşi olduğu öğrenildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ünlü iş adamı Galip Öztürk'ün yeğeninin eşi yangında hayatını kaybetti