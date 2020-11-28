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    • Yaşam
    • 28.11.2020 12:48
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    • 28.11.2020 12:48
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    Mudurnu'da kafasını ni kaptıran kadın feci şekilde can verdi

    ’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki , evinin önünde çalışan ne başörtüsü dolandıktan sonra kafasını kaptırarak feci şekilde can verdi.

    İHA
    Feci şekilde can verdi! Başını...

    Edinilen bilgiye göre, 'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde yaşayan 3 çocuk annesi 'un başörtüsü, evinin önünde çalışan ne dolandı. Özsoy, başörtüsünü makineden kurtarmak istediği sırada çalışan makineye kafasını da kaptırdı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Kanlar içerisinde yere düşen Özsoy'u gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Seher Özsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. C

    İNCELEME BAŞLATILDI
    Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özsoy'un cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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