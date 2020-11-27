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    • 27.11.2020 11:13
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    • 27.11.2020 11:18
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    SON DAKİKA: Taksim'deki adım adım taciz olayında flaş gelişme: Mahkeme kararını verdi!

    Son dakika haberine göre, Taksim 'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla yakalanıp serbest bırakılan ancak ertesi gün hakkında şikayet olması üzerine tutuklanan S.T.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşmesine karar verdi. Sanık S.T.'nin ise tahliyesine karar verildi.

    DHA

    60. 'ndeki duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Ö.K. da İzmir'den duruşmaya katıldı. İfadesi alınan şikayetçi Ö.K., "Ben uğraşmak istemiyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme, şikayetçi Ö.K.'nin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca sanık S.T.'nin de tahliyesine hükmetti.


    OLAYIN GEÇMİŞİ
    Taksim'de 'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T. polis tarafından gözaltına alınmıştı. S.T. karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. S.T. hakkında çıkan cinsel taciz haberleri üzerine işten çıkarıldığı ve linç edildiğini söyleyerek hakkında çıkan haberlere karşı savcılığa şikayet dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki 'na gelmişti. Adliyedeyken hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen S.T. polisler tarafından bir kez daha gözaltına alınarak çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 21 Eylül 2020'de "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan S.T. ilk duruşmadaki savunmasında, "Olay günü Beyoğlu'na gidiyordum. Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" demişti. Herhangi bir kötü niyeti olmadığını da söyleyen S.T. sadece müştekinin yanında yürüdüğünü belirtmişti.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Taksim'deki adım adım taciz olayında flaş gelişme: Mahkeme kararını verdi!