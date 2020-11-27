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    • 27.11.2020 10:55
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    • 27.11.2020 11:02
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    İstanbul 'de yıkım yapan böyle devrildi! Korku dolu anlar

    'de kapsamında yıkılan binada çalışma yapan devrildi. Kepçe operatörünün yaralandığı olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görgü tanığı , "Dükkanda bir anda sesler geldi. Kepçenin devrildiğini gördük. Arkadaşlar geldiler içerdeki adamı çıkarttılar sonra hastaneye kaldırıldı. Korkunç anlardı herkes bir anda korktu kaçıştı." dedi.

    Bakırköy'de korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

    Olay, önceki gün saat 14.00'te Yeşilköy İskele Caddesi üzerinde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada çalışma yapan kepçe bir anda devrildi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Devrilen kepçede bulunan operatör itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kepçe operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    "KORKUNÇ ANLARDI HERKES BİR ANDA KORKTU'
    Görgü tanığı Kerem Devir, "Dükkanda bir anda sesler geldi. Kepçenin devrildiğini gördük. Arkadaşlar geldiler içerdeki adamı çıkarttılar sonra hastaneye kaldırıldı. Korkunç anlardı herkes bir anda korktu kaçıştı." dedi.



    O ANLAR KAMERADA
    Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



    Görüntülerde, kepçenin bir anda devrildiği ve itfaiye ekiplerinin kepçe operatörünü kurtarmak için camı kırdığı ve operatörü yaralı olarak çıkardığı görülüyor.

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